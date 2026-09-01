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МОН: 90% школ в Украине имеют укрытие, задача – обеспечить резервное питание на 8 часов

08:00 01.09.2026 Вт
6 мин
Какие изменения ждут учеников уже с 1 сентября?
aimg Василина Копытко
МОН: 90% школ в Украине имеют укрытие, задача – обеспечить резервное питание на 8 часов Каким будет обучение в школах в 2026/27 году (фото: Getty Images)
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Новый учебный год в Украине начнется с ряда изменений для школьников. МОН готовит образовательные заведения к возможным перебоям с электроэнергией, запускает пилот старшей профильной школы в 150 лицеях и обрабатывает обновление формата НМТ.

К чему готовиться школьникам, РБК-Украина расспросило пресс-службу Министерства образования и науки.

– Готовы ли школы к новому учебному году и есть ли наличие укрытия главным требованием для офлайн обучения?

– Организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году будет осуществляться с учетом ситуации безопасности в каждой отдельной административно-территориальной единице.

При подготовке учебных заведений особое внимание должно уделяться созданию безопасных условий пребывания ученико и работников, надлежащему состоянию укрытий, соблюдению требований пожарной, техногенной и санитарной безопасности, а также бесперебойному функционированию инженерных сетей и, при необходимости, средств резервного энергообеспечения.

Очная форма обучения наиболее оптимальна, однако она возможна исключительно при условии обеспечения безопасного пребывания участников образовательного процесса и соблюдения требований законодательства в сфере гражданской защиты.

Структуру и продолжительность учебного года, учебной недели и дня, а также формы организации образовательного процесса рассматривает и утверждает педагогический совет учебного заведения.

При этом подчеркиваем необходимость сотрудничества военных администраций, органов местного самоуправления, руководителей учебных заведений и родительского сообщества.

– Какие изменения в школах МОН планирует ввести уже в 2026/27 учебном году?

– Кабинет Министров обновил четыре государственных стандарта общего среднего образования. Решение позволяет ученикам завершить обучение по стандарту 2011 года: те, кто учился не по программе НУШ, завершат 10 и 11 классы по той программе, по которой начали.

В то же время, решение закрепляет украиноведческий компонент для детей за границей и на временно оккупированных территориях, увеличивает количество часов на историю и гражданское образование в 7-9 классах, а также обновляет подходы к инклюзивности и безбарьерности.

Кроме того, предусмотрены общие базовые учебные планы для заведений, обеспечивающих профильное среднее образование, и отдельный план для заведений специализированного образования. Также с нового учебного года МОН упростило оценивание учеников 5-9 классов, сохранив компетентностный подход и академическую свободу учителя.

МОН: 90% школ в Украине имеют укрытие, задача – обеспечить резервное питание на 8 часовФото: МОН упростило оценивание учеников 5-9 классов (Getty Images)

Текущие оценки теперь можно фиксировать в журнале без обязательных индексов групп результатов, а за семестр выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу. С 01.01.2027 года вступит в силу порядок признания результатов обучения учеников и молодежи с ВОТ.

Обновленный Порядок признания результатов обучения для лиц с ВОТ, утвержденный Приказом МОН №338, существенно упрощает и ускоряет интеграцию школьников и молодежи в украинское образовательное пространство.

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начинают работать по новой модели обучения в 10-12 классах, пилотируя старшую профильную школу.

В течение года они апробируют новые образовательные программы, профили, выборочные курсы и сформируют ключевые подходы, которые с 2027 года должны стать основой старшей школы по всей стране.

В течение года планируется апробировать новые образовательные программы, профили и выборочные курсы в 150 лицеях, отработать механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий учеников, запустить и проверить работу карьерных образовательных советников, продолжить обучение и профессиональную поддержку педагогов и управленческих команд.

А также обустраивать современные кабинеты, лаборатории и другие образовательные пространства, собирать обратную связь от учеников, педагогов, родителей и руководителей заведений и корректировать решения по результатам пилота, параллельно помогать громадам и учреждениям по всей Украине подготовить сеть академических лицеев к общенациональному старту профильной школы 1 сентября 2027 года.

– Есть план на случай "тяжелой зимы" – это будет переход в онлайн, затяжные каникулы?

– Подготовка учебных заведений к осенне-зимнему периоду предусматривает как организационные решения, так и усиление их энергетической устойчивости. В случае ухудшения ситуации безопасности, перебоев в работе критической инфраструктуры, в частности систем энергоснабжения, учебные заведения должны гибко организовывать образовательный процесс.

В зависимости от конкретной ситуации это может предусматривать изменение сроков каникул, сочетание различных форм обучения, перераспределение учебного времени, внесение изменений в календарно-тематическое планирование и другие решения, необходимые для непрерывности обучения.

Отдельное направление подготовки – обеспечение автономной работы заведений при длительных отключениях электроэнергии. В 2026 году правительство предусмотрело почти 500 млн грн субвенции на обеспечение энергетической устойчивости учебных заведений.

Средства распределены между 21 областью и Киевом – по 22,7 млн грн на каждую административную единицу. Субвенция направлена на поддержание работы критически необходимого оборудования и сетей при отключении и создании минимально необходимых условий для очного или смешанного обучения.

За средства субвенции предусмотрено установку систем резервного электропитания: инверторов, аккумуляторных систем с автономностью не менее восьми часов, а также солнечных электростанций или генераторов.

Субвенцию получают заведения, которые работают очно или в смешанном формате и имеют укрытие. Общая стоимость отобранных проектов составляет 477,3 млн. грн. Все мероприятия в рамках этой субвенции должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года, то есть до активной фазы осенне-зимнего периода.

– Достаточно ли государственного финансирования, чтобы дооборудовать заведения, которые до сих пор не могут полноценно работать очно?

– По состоянию на конец августа 2026 года, 90% процентов общеобразовательных учреждений, работающих в очном формате, имеют собственные укрытия или доступ к арендованным укрытиям или другой тип пользования (например, пользуются укрытием ближайшего учебного заведения).

Из них – 10% – укрытия ограниченно пригодные, нуждающиеся в капитальном ремонте или реконструкции. В этом году на строительство и обустройство укрытий в школах направили 5 млрд. грн.

– Планирует ли МОН пересматривать школьную программу из-за потерь учебного времени во время войны?

– Пока пересмотр школьной программы не предусматривается, однако при изменении ситуации безопасности МОН рекомендует применять гибкий подход к организации образовательного процесса.

– Недавно Владимир Зеленский анонсировал изменения в НМТ, есть ли уже какие-нибудь наработки, идеи, как обновить формат тестирования?

– Согласно поручению Президента пересмотреть формат НМТ, МОН рассматривает возможность сделать процесс сдачи теста более гибким с целью уменьшения стресса для поступающих, а также предусмотреть возможность пересдачи теста.

Проведение национального мультипредметного теста может быть оптимизировано с учетом современных реалий военного положения и ситуации безопасности. Этот вопрос прорабатывается, однако пока о готовых решениях говорить рано.

– Какая позиция МОН по поводу теста по математике?

– Математика останется частью единого национального мультипредметного теста. Вопросы, касающиеся объема математики в формировании единой оценки и сложности задач, их верификации – обсуждаются.

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