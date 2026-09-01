Очне навчання під час війни: чи вистачає школам укриттів для повноцінної роботи

Формат навчання в школах України затверджується педагогічними радами "на місцях" і залежить від безпекової ситуації. Тож укриття - основа очного освітнього процесу.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіли у прес-службі Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Українцям повідомили, що під час підготовки закладів до нового навчального року, особлива увага мала приділятися:
У МОН зауважили, що в цілому організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році повинна здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.
Найбільш оптимальна форма навчання для учнів українських шкіл - очна.
Проте вона можлива виключно за умови:
У МОН нагадали, що саме педагогічна рада закладу освіти розглядає і затверджує:
"При цьому наголошуємо на необхідності співпраці військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників закладів освіти та батьківської спільноти", - наголосили у міністерстві.
Станом на кінець серпня 2026 року, 90% закладів загальної середньої освіти України (які працюють в очному форматі) мають:
У МОН зауважили, що 10% з них - обмежено придатні укриття. Тобто ті, які потребують капітального ремонту або реконструкції.
"Цьогоріч на будівництво та облаштування укриттів у школах спрямовували 5 млрд гривень", - уточнили у відомстві.
У межах підготовки шкіл до зими, окремим напрямком у МОН назвали забезпечення автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії.
"У 2026 році уряд передбачив майже 500 млн гривень субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти", - нагадали в міністерстві.
Уточнюється, що субвенцію отримують заклади, які:
"Усі заходи в межах цієї субвенції мають бути реалізовані до 15 листопада 2026 року, тобто до активної фази осінньо-зимового періоду", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме українські школи готуються до осінньо-зимового періоду та можливих тривалих відключень електроенергії.
Крім того, ми пояснювали, що точно має бути в укриттях під час тривог.
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