ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Образовательный омбудсмен предлагает отработать зимние каникулы весной или летом

Украина, Четверг 15 января 2026 23:41
UA EN RU
Образовательный омбудсмен предлагает отработать зимние каникулы весной или летом Фото: обучение в школе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предполагает, что отработать удлиненные зимние каникулы можно или за счет отмены весенних каникул или продленного обучения в июне 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на образовательного обмудсмена Надежду Лещик в Facebook.

Она отметила, что в случае введения в энергетике режима чрезвычайной ситуации целесообразно продлить каникулы до конца января в громадах с критическими условиями. В то же время для детей в таких регионах предлагается организовать пришкольные лагеря на базе отдельных учебных заведений.

Трудности для учителей

Лещик объяснила, что дистанционное обучение в условиях нестабильного электроснабжения и связи не может обеспечить равный доступ к образованию. По ее словам, учителя также сталкиваются с трудностями во время проведения онлайн-уроков, а требование работать в неотапливаемых школах не способствует качеству учебного процесса.

"Принуждение педагогов сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение не является эффективным и уже приводит к образовательным потерям", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам Лещик, педагоги, привлеченные к дежурствам в пунктах несокрушимости или в укрытиях, не имеют возможности полноценно готовиться к дистанционным занятиям.

Плюсы и минусы для учеников

Омбудсмен отметила, что перенос обучения на март или июнь 2026 года позволит проводить уроки в светлое время суток и при более комфортной температуре.

Она также обратила внимание на разные позиции участников образовательного процесса: часть поддерживает каникулы, другие отмечают, что для отдельных детей школа является единственным местом с теплом и горячим питанием.

В то же время, по словам Лещик, отапливать школы, которые посещает лишь незначительное количество учеников, экономически нецелесообразно.

"Осуществлять отопление учебных заведений, где, например, из 1000 учеников, в школу ходит 50 или 100 учеников, не является целесообразным", - отметила она.

Выходом образовательной омбудсмен назвала создание пришкольных лагерей в учреждениях с отоплением и укрытиями для детей из нескольких школ. Там можно организовать кружки, секции, консультации по предметам и, по возможности, горячее питание.

Омбудсмен подчеркнула, что в этой ситуации важно предоставить школам реальную автономию, объективно оценивать условия и принимать ответственные решения.

Напомним, министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине до 1 февраля. Речь идет о заведениях: дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования.

Чрезвычайные обстоятельства в энергосистеме Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил 14 января минобразования и местным властям подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетической системе страны.

Заявление лидера страны прозвучало во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергосистеме Украины, на котором отдельное внимание было уделено Киеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине Школа
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа