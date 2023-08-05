Главы МВД Польши и Литвы согласовали совместные действия относительно угрозы из Беларуси

Главы МВД обсудили текущую ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии. Была согласована реакция на текущие и возможные будущие провокации и угрозы со стороны Беларуси.

"Обе стороны подчеркнули эффективное и крепкое польско-литовское сотрудничество в сфере безопасности", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Литвы.

Также стороны обсудили механизм, который будет применен в случае необходимости закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью.

Угроза из Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ППК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Альянс будет в свою очередь расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.

Правительства обоих государств рассматривают возможность закрытия пограничных переходов с Беларусью. В частности, заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс заявил, что его страна планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе с РБ.