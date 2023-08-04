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Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

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Литва, Пятница 04 августа 2023 14:50
Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью Фото: Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольд Абрамовичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Закрыть планируют пограничные пункты пропуска Шумск и Тверечь. Решения должны быть приняты в ближайшее время.

"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции - сокращение их количества с шести до четырех", - сказал Абрамовичюс.

Заместитель командующего Государственной пограничной службой Саулюс Некрашявичюс отметил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Альянс будет в свою очередь расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.

Кроме того, СБУ сегодня сообщила, что Россия хочет использовать ЧВК "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырьском НПЗ.

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