НАТО расценит провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые РФ, - посол Латвии

Возможные провокации наемников ЧВК "Вагнера", которые дислоцируются в Беларуси, Североатлантический альянс будет расценивать как действия, что поддерживаются российским руководством.

Об этом заявил новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстинш, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью латвийскому TV3.

Дипломат оценивает вероятность провокаций со стороны "вагнеровцев" как относительно невысокую, однако отмечает, что полностью исключить такую возможность нельзя.

По словам Риекстинша, если это все-таки произойдет, НАТО расценит подобные действия как поддерживаемые Кремлем. Также Альянс ответит соответствующими шагами, и "выпутаться утверждениями о том, что группировка является частной компанией, уже не получится".

По мнению посла, целью недавнего пролета белорусских вертолетов над Польшей было намерение поставить под сомнение готовность НАТО к различным рискам безопасности.

Что касается рисков, связанных с учениями российского флота в Балтийском море, то дипломат видит в них скорее попытку РФ продемонстрировать силу.

"Я уверен, что НАТО готов реагировать в соответствии с потребностями ситуации", - подчеркнул Риекстиньш и отметил, что Альянс регулярно проводится анализ угроз, на основе которого готовятся предложения по решениям на политическом уровне.

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.