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Очільники МВС Польщі та Литви узгодили спільні дії, щодо можливої загрози з Білорусі

Фото: Польща та Литва узгодили спільну реакцію на можливу загрозу з Білорусі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій і погроз з боку Білорусі, які можуть виникнути у зв'язку з передислокацією "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Керівники МВС обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з Білоруссю і принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії. Було узгоджено реакцію на поточні та можливі майбутні провокації і погрози з боку Білорусі.

"Обидві сторони підкреслили ефективну і міцну польсько-литовську співпрацю у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ Литви.

Також, сторони обговорили механізм, який буде застосований у разі необхідності закриття всіх пунктів перетину кордону з Білоруссю.

Загроза з Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Альянс своєю чергою розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані Росією.

Уряди обох держав розглядають можливість закриття прикордонних переходів з Білоруссю. Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольд Абрамавічюс заявив, що його країна планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні з РБ.

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ЛитваПольщакордон з БілоруссюВагнерівці