Руководителя Николаевского ТЦК отстранили от должности после скандала со взяткой
Начальник Николаевского областного ТЦК и СП отстранен от должности из-за подозрения в вымогательстве и получении 15 тысяч долларов взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Детали дела и мера пресечения
По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд отстранил подозреваемого от исполнения должностных обязанностей.
Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.
За что чиновник требовал деньги
Следователи установили, что глава областного ТЦК требовал денежное вознаграждение за решение вопросов непринятия мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, изъятие их данных по розыску в системе "Оберег" и создание условий для их дальнейшего бронирования по месту работы.
Кроме того, чиновник обещал помочь в непринятии уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и отправлении его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Дело расследуется, досудебное расследование продолжается.
Дело главы Николаевского ТЦК
Напомним, правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК и СП во время получения дежурной части взятки.
Чиновник требовал 15 тысяч долларов за содействие во избежании мобилизации, изъятие данных из системы "Оберег", бронирование и направление на повторную ВЛК.
Позже суд отстранил от должности начальника Николаевского ОТЦК . Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Кроме того, суд избрал меру пресечения руководителю Николаевского ТЦК. Чиновника отправили под стражу с возможностью внесения залога.