Руководителя Николаевского ТЦК отстранили от должности после скандала со взяткой

Начальник Николаевского областного ТЦК и СП отстранен от должности из-за подозрения в вымогательстве и получении 15 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Детали дела и мера пресечения

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд отстранил подозреваемого от исполнения должностных обязанностей.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.

За что чиновник требовал деньги

Следователи установили, что глава областного ТЦК требовал денежное вознаграждение за решение вопросов непринятия мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, изъятие их данных по розыску в системе "Оберег" и создание условий для их дальнейшего бронирования по месту работы.

Кроме того, чиновник обещал помочь в непринятии уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и отправлении его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Дело расследуется, досудебное расследование продолжается.