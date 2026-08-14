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Начальнику Николаевского ОТЦК, погоревшему на взятках, избрали меру пресечения

20:40 14.08.2026 Пт
2 мин
Чиновник "зарабатывал", помогая мужчинам избежать мобилизации
aimg Валерий Ульяненко
Начальнику Николаевского ОТЦК, погоревшему на взятках, избрали меру пресечения Фото: задержание главы Николаевского ОТЦК за коррупцию (t.me/ruslan_kravchenko_ru)
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Начальнику Николаевского областного ТЦК, задержанного за получение взяток, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Судья Олеся Деминская определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В то же время, начальнику ОТЦК предоставили возможность внести залог в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (4 659 200 гривен).

Корреспонденты издания из зала суда сообщили, что подозреваемый свою вину не признает.

Что предшествовало

Правоохранители задержали главу Николаевского ОТЦК вчера, 13 августа, - его разоблачили на получении 15 тысяч долларов взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Следствие установило, что чиновник получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не мобилизовывать трех мужчин. Он также пообещал снять их с розыска в системе "Оберег" и создать условия для бронирования на работе.

Кроме того, правоохранители задокументировали получение им ранее еще 5 тысяч долларов, за которые задержанный должен был вернуть мобилизованного мужчину на повторную ВЛК и не отправлять его в воинскую часть.

В общей сложности правоохранители задокументировали получение начальником ОТЦК 15 тысяч долларов взяток.

Напомним, Нацполиция объявила о подозрении 76 руководителям ТЦК разного уровня. Основными направлениями проверок правоохранителей является законность бронирования и решений военно-врачебных комиссий.

Отметим, в конце июля ГБР совместно с Генштабом провело обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв". Правоохранители проверяли возможные факты получения взяток за уклонение от мобилизации, а также случаи избиения военнообязанных.

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