Начальнику Николаевского ОТЦК, погоревшему на взятках, избрали меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Судья Олеся Деминская определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В то же время, начальнику ОТЦК предоставили возможность внести залог в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (4 659 200 гривен).

Корреспонденты издания из зала суда сообщили, что подозреваемый свою вину не признает.

Что предшествовало

Правоохранители задержали главу Николаевского ОТЦК вчера, 13 августа, - его разоблачили на получении 15 тысяч долларов взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Следствие установило, что чиновник получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не мобилизовывать трех мужчин. Он также пообещал снять их с розыска в системе "Оберег" и создать условия для бронирования на работе.

Кроме того, правоохранители задокументировали получение им ранее еще 5 тысяч долларов, за которые задержанный должен был вернуть мобилизованного мужчину на повторную ВЛК и не отправлять его в воинскую часть.

В общей сложности правоохранители задокументировали получение начальником ОТЦК 15 тысяч долларов взяток.