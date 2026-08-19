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Очільника Миколаївського ТЦК відсторонили від посади після скандалу з хабарем

16:50 19.08.2026 Ср
2 хв
За які "послуги" посадовець вимагав мільйони
aimg Сергій Козачук
Очільника Миколаївського ТЦК відсторонили від посади після скандалу з хабарем Фото: затримання очільника Миколаївського ОТЦК за корупцыю (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
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Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП відсторонено від посади через підозру у вимаганні та одержанні 15 тисяч доларів хабаря. Суд відправив посадовця під варту з можливістю внесення понад 4,6 млн грн застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Деталі справи та запобіжний захід

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд відсторонив підозрюваного від виконання посадових обов'язків.

Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. грн.

За що посадовець вимагав гроші

Слідчі встановили, що очільник обласного ТЦК вимагав грошову винагороду за вирішення питань невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних, вилучення їхніх даних із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, посадовець обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та відправленні його на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Справа розслідується, досудове розслідування наразі триває.

Справа очільника Миколаївського ТЦК

Нагадаємо, правоохоронці затримали очільника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання чергової частини хабаря.

Посадовець вимагав 15 тисяч доларів за сприяння в уникненні мобілізації, вилучення даних із системи "Оберіг", бронювання та направлення на повторну ВЛК.

Пізніше суд відсторонив від посади начальника Миколаївського ОТЦК. Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, суд обрав запобіжний захід керівнику Миколаївського ТЦК. Посадовця відправили під варту з можливістю внесення застави.

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