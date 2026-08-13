Начальник Николаевского областного ТЦК погорел на взятках, его задержали (фото)

Правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК и СП. Его разоблачили на получении 15 тысяч долларов взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Чиновника задержали во время получения очередной части взятки. По данным следствия, он получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не мобилизовывать троих мужчин. Кроме того, он обещал снять их с розыска в системе "Оберег" и создать условия для бронирования на работе.

Ранее правоохранители задокументировали получение им еще 5 тысяч долларов. За эту сумму глава ТЦК должен был вернуть мобилизованного мужчину на повторную ВЛК и не отправлять его в воинскую часть.

Общая сумма задокументированной взятки составляет 15 тысяч долларов.

Фото: задержание главы Николаевского ОТЦК за коррупцию (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

Руководителя областного ТЦК задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правоохранители проводят обыски по месту его жительства и работы.

Следователи готовят чиновнику сообщения о подозрении. Прокуроры будут ходатайствовать в суде о содержании под стражей и отстранении его от должности.