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Начальник Николаевского областного ТЦК погорел на взятках, его задержали (фото)

18:00 13.08.2026 Чт
2 мин
В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства и работы чиновника
aimg Валерий Ульяненко
Начальник Николаевского областного ТЦК погорел на взятках, его задержали (фото) Фото: задержание главы Николаевского ОТЦК за коррупцию (t.me/ruslan_kravchenko_ru)
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Правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК и СП. Его разоблачили на получении 15 тысяч долларов взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Чиновника задержали во время получения очередной части взятки. По данным следствия, он получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не мобилизовывать троих мужчин. Кроме того, он обещал снять их с розыска в системе "Оберег" и создать условия для бронирования на работе.

Ранее правоохранители задокументировали получение им еще 5 тысяч долларов. За эту сумму глава ТЦК должен был вернуть мобилизованного мужчину на повторную ВЛК и не отправлять его в воинскую часть.

Общая сумма задокументированной взятки составляет 15 тысяч долларов.

Фото: задержание главы Николаевского ОТЦК за коррупцию (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

Руководителя областного ТЦК задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правоохранители проводят обыски по месту его жительства и работы.

Следователи готовят чиновнику сообщения о подозрении. Прокуроры будут ходатайствовать в суде о содержании под стражей и отстранении его от должности.

Напомним, Национальная полиция сообщила о подозрении 76 руководителям ТЦК разного уровня. Отдельным направлением работы полиции является проверка бронирования и решений ВЛК.

Отметим, в конце июля ГБР вместе с Генштабом провело обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв". Следователей интересовали факты взяток за уклонение от мобилизации и избиения военнообязанных.

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