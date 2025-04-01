Украина получила очередной транш в рамках Ukraine Facility: сколько денег поступило

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль, предоставленные средства помогут Украине поддерживать макроэкономическую стабильность.

"Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС. А общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже достигла 19,6 млрд евро", - добавил он.

Помощь Украине во время войны

Ukraine Facility - это финансовый инструмент Европейского Союза, направленный на поддержку Украины в условиях войны и послевоенного восстановления. Программа предусматривает выделение 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов, которые будут направлены на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны. Деньги будут поступать как гранты и кредиты, а контроль за их использованием будет осуществляться через специальный механизм отчетности и оценки прогресса реформ.

Стоит напомнить, что вчера, 31 марта, Украина также получила транш поддержки от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 400 млн долларов.