Украина получила 500 млн долларов от МВФ, средства пойдут на приоритетные потребности
Украина, в рамках девятого транша, получила от Международного валютного фонда (МВФ) 500 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, средства пойдут на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.
"Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF. Сейчас в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов", - добавил он.
Пересмотр программы EFF
В конце февраля Украина и Международный валютный фонд договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования.
В середине мая миссия МВФ начала в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра EFF.
Всего на текущий год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд долларов. Первые 400 млн поступили в госбюджет в марте этого года.
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