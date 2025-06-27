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Кабмин одобрил бюджетную декларацию 2026-2028 с двумя сценариями войны

Пятница 27 июня 2025 22:22
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Кабмин одобрил бюджетную декларацию 2026-2028 с двумя сценариями войны Фото: Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Это комплексное решение имеет целью обеспечить стабильность и предсказуемость финансовой политики государства, а также рациональное управление бюджетными ресурсами", - отмечается в сообщении правительства.

В то же время декларация учитывает все ключевые приоритеты Украины, включая евроинтеграционный курс.

Документ разработали в сотрудничестве с главными распорядителями средств и после длительных консультаций с Международным валютным фондом. Правительство подчеркивает, что положения декларации базируются на стратегических ориентирах развития страны.

В проекте предусмотрено два базовых сценария развития событий: оптимистический - с постепенным улучшением ситуации с безопасностью с 2026 года, и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России. В случае сохранения войны финансирование сектора безопасности и обороны не будет ниже уровня 2025 года.

"Мы закладываем оба сценария, чтобы оставаться гибкими и готовыми к любым изменениям. Но в то же время - выполним все обязательства перед нашими международными партнерами", - отметили в Кабмине.

Правительство также подчеркнуло, что независимо от развития событий, расходы на оборону и безопасность будут оставаться ключевым приоритетом. Кроме того, документом предусмотрены макропоказатели, такие как уровень минимальной зарплаты, прожиточный минимум и предельные суммы бюджетных расходов.

Следующим шагом станет представление декларации на рассмотрение Верховной Рады

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

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