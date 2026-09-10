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В ожидании эксперта: готовят ли адвокаты врачей Odrex повторное изменение подсудности

13:57 10.09.2026 Чт
3 мин
Могут ли дело снова перевести в другой суд перед допросом эксперта?
aimg Сергей Новиков
В ожидании эксперта: готовят ли адвокаты врачей Odrex повторное изменение подсудности Суд у справі лікарів Odrex продовжується (фото: ordex.ua )
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Дело врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в смерти пациента, бизнесмена Аднана Кивана, приближается к допросу независимого медицинского эксперта. Однако накануне этого заседания снова возникли вопросы о подсудности дела.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию УНН.

Как отмечается, именно сейчас вокруг процесса появляются признаки того, что защита может во второй раз прибегнуть к уже испытанному приему: изменению подсудности.

Дело уже передавали в другой суд

Дело в конце января начал рассматривать Приморский районный суд Одессы.

Процесс длился месяцами из-за неявки адвокатов и поток ходатайств, но как только дело подошло вплотную к вызову медицинского эксперта – того самого свидетеля, чей вывод является ключевым для приговора – защита заявила ходатайство об изменении подсудности.

Основанием стал тезис о том, что представитель потерпевших ранее работал в этом суде. Речь идет о периоде до 2020 года. В то же время, как отмечает издание, он ушел из суда до того, как там заработала судья Лариса Переверзева, которая рассматривала дело врачей.

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В результате дело передали в Киевский районный суд Одессы. В настоящее время ее рассматривает судья Виталий Чаплицкий.

Перед допросом эксперта появились новые вопросы

Как пишет УНН, в новом суде процесс также сопровождался задержками. Среди причин издание называет неявки адвокатов и многочисленные ходатайства, в частности, заявления об отводе судьи.

9 сентября суд заслушал отрицание защиты Виталия Русакова. Следующее заседание назначено на 10 сентября, а после него должен состояться вызов медицинского эксперта.

Накануне этого заседания появилась информация о возможной связи главы Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина с Аднаном Киваном еще в 1990-х годах. Издание обращает внимание на сходство развития событий и поднимает вопрос, может ли защита снова заявить ходатайство об изменении подсудности.

Почему для дела важны сроки

Если такое ходатайство будет подано повторно и суд его удовлетворит, дело третий раз перейдет на стадию подготовительного производства. Как пишет УНН, это может иметь значение для сроков рассмотрения дела.

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Согласно ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины ответственность предусмотрена, в частности, за ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей. Срок давности для такого уголовного преступления составляет три года.

Аднан Киван скончался в октябре 2024 года. Следовательно приговор по делу должен вступить в законную силу до осени 2027 года.

Напомним, по версии следствия после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и ненадлежаще отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти Кивана.

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