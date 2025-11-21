ua en ru
Угроза потери лицензии и врачи под следствием: что известно о ситуации с клиникой Odrex

Пятница 21 ноября 2025 14:35
Угроза потери лицензии и врачи под следствием: что известно о ситуации с клиникой Odrex Иллюстративное фото: клиника Odrex в центре скандала (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Одесская частная клиника Odrex может потерять лицензию, а два ее врача из-за смерти пациента находятся под домашним арестом по подозрению в халатности. В то же время юристы медучреждения заявляют о "давлении на бизнес".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию UNN.

Уголовное производство в отношении клиники Odrex в Одессе было открыто на основании расследования причин смерти украинского бизнесмена Аднана Кивана, который проходил лечение в этом медицинском учреждении.

Судмедэкспертиза установила причинно-следственную связь между смертью пациента и действиями врачей. В частности, по данным экспертизы, они не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и не приняли меры по их своевременному устранению.

Суд арестовал корпоративные права клиники, а двум медикам, которые лечили умершего пациента, сообщили о подозрении.

Впрочем, адвокаты медицинского учреждения не соглашаются с судебным решением и заявляют о "давлении на бизнес" и "рейдерских действиях". Об этом сообщил представитель защиты пострадавшей стороны Александр Димоглов.

По его мнению, это делается, чтобы отвлечь внимание от фактов уголовного дела.

"Утверждения о "давление на бизнес" выглядят не просто манипулятивными - они являются попыткой сместить внимание с юридической реальности в медийную плоскость. Это форма защиты, которая не имеет отношения к фактам, но призвана дать возможность оправдаться перед общественностью и сохранить имидж клиники. Это право стороны защиты - но оно не меняет сути дела", - подчеркивает Димоглов.

Адвокат отмечает, что семья умершего требует справедливого расследования и привлечения виновных к ответственности, а также чтобы подобные случаи никогда больше не повторились ни в Odrex, ни в любом другом медицинском учреждении страны.

Напомним, на ситуацию в одесской клинике отреагировали и в Министерстве здравоохранения Украины. Регулятор формирует комиссию для проверки соблюдения лицензионных условий клиникой. В случае выявления нарушений - лицензию отзовут, а медицинская деятельность клиники Odrex будет остановлена.

Как ранее сообщалось, на фоне расследования смерти известного бизнесмена, начали появляться новые факты о возможной халатности в частной клинике Одессы.

