Смерть Аднана Кивана: суд возобновил исследование доказательств по делу врачей Odrex

Уголовное дело в отношении врачей клиники Ordex сдвинулось с места. Киевский районный суд Одессы под председательством судьи Виктора Чаплицкого продолжает исследование доказательств. Медиков обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН , на заседании 7 августа суд исследовал часть доказательств стороны обвинения, касающиеся действий одного из врачей.

Что известно о судебном заседании

Следующее судебное заседание по делу об обстоятельствах смерти бизнесмена Аднана Кивана назначено на 3 сентября. Ожидается, что суд продолжит исследование доказательств.

В ходе этого этапа суд изучает медицинскую документацию, заключения экспертиз и другие материалы уголовного производства. Именно эти доказательства позволят восстановить последовательность лечения пациента: какие диагнозы устанавливали врачи, какие исследования проводили, какие препараты и процедуры назначали, как изменялось состояние пациента и как медики реагировали на возможные осложнения.

В деле о медицинской халатности это имеет принципиальное значение. Суду необходимо не только установить, какие решения принимали врачи, но и проверить, соответствовали ли их действия профессиональным обязанностям и медицинским стандартам.

Отметим, что перейти к полноценному исследованию доказательств по этому делу суд не мог около семи месяцев. Разбирательство неоднократно откладывалось, из-за чего ключевой для установления обстоятельств смерти Аднана Кивана этап фактически оставался заблокированным.

Даже после того, как дело наконец перешло к исследованию доказательств, стабильного темпа судебное разбирательство не набрало. Последние несколько недель процесс буксовал: несколько судебных заседаний подряд были перенесены из-за неявки представителей стороны защиты. В результате исследования доказательств прерывалось, а промежутки между заседаниями увеличивали общую продолжительность рассмотрения дела.

Для уголовных производств по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медицинскими работниками такие задержки имеют особое значение.

Уголовный кодекс предусматривает сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а их истечение при наличии предусмотренных законом условий может стать основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, даже если его вина будет доказана.

В деле врачей Odrex этот вопрос особенно чувствителен. Суд должен установить, были ли во время лечения Кивана допущены нарушения профессиональных обязанностей, повлекли ли они тяжелые последствия для пациента и доказана ли причинно-следственная связь между действиями или бездействием конкретных медиков и последствиями для его здоровья. Ответить на эти вопросы можно только после полного исследования доказательств.

Что известно о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex

Известный бизнесмен, застройщик и основатель компании KADORR Group Аднан Киван ушел из жизни в октябре 2024 во время пребывания в одесской частной клинике Odrex. После чего было начато расследование обстоятельств его лечения в медучреждении.

Осенью 2025 года врача-онколога и хирурга клиники Odrex обвинили в служебной халатности, которая могла привести к смерти пациента. Со своей стороны, руководство клиники Odrex отвергает все обвинения в адрес заведения.

В администрации отмечали, что лечение пациента осуществлялось в строгом соответствии с медицинскими протоколами, а правомерность действий своего персонала клиника намерена доказывать исключительно в правовом поле.