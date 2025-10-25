ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В деле о смерти застройщика Аднана Кивана получили подозрения два врача

Украина, Суббота 25 октября 2025 17:02
UA EN RU
В деле о смерти застройщика Аднана Кивана получили подозрения два врача Фото: бизнесмен и застройщик Аднан Киван (Википедия)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

В Украине правоохранительные органы расследуют смерть известного одесского бизнесмена и застройщика, который мог умереть из-за ненадлежащего лечения. Двум врачам в Одессе уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, речь идет об известном застройщике и основателе компании KADORR Group Аднане Киване, который умер в октябре прошлого года.

Отмечается, что умерший с мая по октябрь 2024 года проходил курс лечения онкологического заболевания в частной медицинской клинике в Одессе. Его лечением занимались врач-онколог и хирург.

Во время лечения оба врача допустили ряд нарушений в процессе оказания медицинской помощи. В частности, по данным судебно-медицинской экспертизы, они не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и не приняли меры для их своевременного устранения.

В результате у Кивана развился сепсис, который на фоне осложнений из-за онкологии привел к его смерти. Бизнесмен мог прожить значительно дольше при условии своевременной диагностики проблемы, правильно сделанной оценки его состояния и надлежащего лечения.

Следствие собрало доказательства того, что нарушения, которые допустили врачи, прямо связаны со смертью Кивана. Обоим медикам объявлено о подозрении в соответствии с ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента). Им грозит два года тюремного заключения с запретом заниматься медицинской деятельностью пять лет.

Напомним, что Аднан Киван умер 28 октября 2024 года. Он был основателем корпорации KADORR Group и считался крупнейшим арабским инвестором в Украине. В 2021 году Киван вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 42 место с состоянием в 240 миллионов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Расследование Аднан Киван
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию