В деле о смерти застройщика Аднана Кивана получили подозрения два врача

В Украине правоохранительные органы расследуют смерть известного одесского бизнесмена и застройщика, который мог умереть из-за ненадлежащего лечения. Двум врачам в Одессе уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, речь идет об известном застройщике и основателе компании KADORR Group Аднане Киване, который умер в октябре прошлого года.

Отмечается, что умерший с мая по октябрь 2024 года проходил курс лечения онкологического заболевания в частной медицинской клинике в Одессе. Его лечением занимались врач-онколог и хирург.

Во время лечения оба врача допустили ряд нарушений в процессе оказания медицинской помощи. В частности, по данным судебно-медицинской экспертизы, они не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и не приняли меры для их своевременного устранения.

В результате у Кивана развился сепсис, который на фоне осложнений из-за онкологии привел к его смерти. Бизнесмен мог прожить значительно дольше при условии своевременной диагностики проблемы, правильно сделанной оценки его состояния и надлежащего лечения.

Следствие собрало доказательства того, что нарушения, которые допустили врачи, прямо связаны со смертью Кивана. Обоим медикам объявлено о подозрении в соответствии с ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента). Им грозит два года тюремного заключения с запретом заниматься медицинской деятельностью пять лет.