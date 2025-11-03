ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы ГУР уничтожили объекты ПВО россиян в Крыму: видео и детали операции

Крым, Понедельник 03 ноября 2025 16:05
UA EN RU
Бойцы ГУР уничтожили объекты ПВО россиян в Крыму: видео и детали операции Фото: бойцы ГУР уничтожили объекты ПВО россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских оккупантов в Крыму и показали эксклюзивное видео операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, в ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму.

В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Операции ГУР

Напомним, на днях мы сообщали, что Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске Донецкой области.

Ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

Также недавно стало известно, что один из российских комплексов "Орешник" был уничтожен на территории России силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

По словам главы СБУ Василия Малюка, "уничтожение было стопроцентное".

Он подчеркнул, что эта операция никоим образом не афишировалась. Об уничтожении "Орешника" докладывали исключительно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также, по словам главы СБУ, о результатах операции знали несколько президентов других стран.

А в октябре в течение двух недель мастера спецподразделения ГУР "Призраки" системно "работали" по российской ПВО на Донбассе. Уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ПВО ГУР Война в Украине
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа