В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть

Около 05:00 воскресенья, 1 января, оккупанты запустили снаряды по городу Очаков. В результате они попали в жилищный сектор и пожарно-спасательную часть.

"Снаряды попали в жилищный сектор, а также один из них попал в здание 22 государственной пожарно-спасательной части. В подразделе вылетели окна, разрушено перекрытие здания и покрытие гаража", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что на момент обстрела очередной караул занимался ликвидацией пожара в жилом секторе в другой части города. На рабочем месте находилась дежурная диспетчер, к счастью она осталась невредимой.

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)