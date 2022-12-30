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Почему россияне запускают "Шахеды" ночью: объяснение Воздушных сил

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 17:41
Почему россияне запускают "Шахеды" ночью: объяснение Воздушных сил Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска запускают дроны-камикадзе в ночное время, потому что это делает невозможным их уничтожение дешевыми средствами для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

"Дроны-камикадзе запускают именно в ночное время, потому что это делает невозможным их уничтожение более дешевыми средствами, а именно стрелковым оружием, зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами", - сказал Игнат.

Он пояснил, что сбить дрон с автомата довольно трудно, для этого нужно иметь "удачу и мастерство", хотя такие случаи и случаются. Он добавил, что "Шахеды" можно сбивать с крупнокалиберных пулеметов, однако это тоже требует особых навыков.

"Из крупнокалиберных пулеметов еще возможно. Имеющих высокую скорострельность и дальность полета пули. Там еще должно быть очень мощное мастерство рывка. Чаще всего дроны сбивают зенитными ракетами, истребители поднимают, чтобы перехватывать эти цели", - отметил представитель воздушных сил.

Напомним, после ночной атаки российских дронов на Украину президент Владимир Зеленский заявил, что это будет иметь значительные последствия для России, ведь они лишь загоняют себя в угол.

Ранее мы писали, что вчера, 29 декабря, после 10 российских массированных обстрелов по территории Украины Юрий Игнат заявил, что во время следующей атаки Россия может использовать еще больше ракет.

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