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В Очакові росіяни ранком 1 січня обстріляли житловий сектор та пожежну частину

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: РБК-Україна

Російські військові завдали масштабного обстрілу по місту Очаків, що у Миколаївській області. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС Миколаївської області.

Близько 05:00 неділі,1 січня, окупанти запустили снаряди по місту Очаків. В результаті вони потрапили у житловий сектор та пожежно-рятувальну частину.

"Снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22 державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража", - сказано в повідомленні.

В ДСНС розповіли, що на момент обстрілу черговий караул займався ліквідацією пожежі в житловому секторі в іншій частині міста. На робочому місці знаходилась чергова диспетчерка, на щастя вона залишилась неушкодженою.

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, у повітряних силах ЗСУ розповіли, чому росіяни роблять атаки дронами на Україну саме вночі.

Також внаслідок російських обстрілів у Миколаєві шестеро людей отримали поранення, внаслідок обстрілу Миколаєва в одному з районів виникла пожежа. Також у місті булопошкоджено автомобіль.

Після цього голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що всі жителі Миколаївської області, які постраждали від сьогоднішньої ракетної атаки росіян, отримають компенсацію.

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