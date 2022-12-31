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В Николаеве и Запорожье сообщают о взрывах

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Николаев, Запорожье, Суббота 31 декабря 2022 14:09
В Николаеве и Запорожье сообщают о взрывах Фото: в Николаеве и Запорожье сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве сегодня, 31 декабря, слышали взрывы. Также сообщают о звуках взрывов и в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича и местные СМИ.

Обновлено 14:20. В Николаеве поврежден автомобиль.

"В результате взрывов в Николаеве поврежден один автомобиль", сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Информации по пострадавших по состоянию на сейчас нет.

"Громкие звуки взрывов в Николаеве. Не выходите из укрытий! Выясняем", - пишет Сенкевич.

Впрочем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким пишет, что небо над городом чистое.

"Небо над Николаевом чистое. Звуки непонятны, разбираемся", - сообщил Ким.

Между тем местные СМИ сообщают о взрывах в Запорожье, но официальных комментариев на этот счет пока нет.

Отметим, что взрывы уже слышали в Киеве

Напомним, что сегодня, 31 декабря, Украина снова оказалась под массированной атакой кафиров. Все что известно о ракетной угрозе и ситуации в областях - читайте в материале по ссылке.

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