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Атака Николаевской области. ОВА анонсировала компенсацию для пострадавших

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Николаевская область, Суббота 31 декабря 2022 19:57
Атака Николаевской области. ОВА анонсировала компенсацию для пострадавших Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Ким рассказал, что он уже дал поручение оказать разовую помощь всем, кому в Николаевской области оккупант испортил Новый год.

Он также призвал жителей делать подтверждающие снимки для дальнейшего получения компенсации.

"Помощь не будет компенсацией материально, а больше моральной компенсацией. Чем можем...", - написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения.

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Николаев Николаевская область Николаевская ОГА Виталий Ким
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