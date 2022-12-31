Атака Николаевской области. ОВА анонсировала компенсацию для пострадавших
Сегодня, 31 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
Ким рассказал, что он уже дал поручение оказать разовую помощь всем, кому в Николаевской области оккупант испортил Новый год.
Он также призвал жителей делать подтверждающие снимки для дальнейшего получения компенсации.
"Помощь не будет компенсацией материально, а больше моральной компенсацией. Чем можем...", - написал глава Николаевской ОВА.
Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения.
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