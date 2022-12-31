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Число раненых в Николаеве возросло до шести человек

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Николаев, Суббота 31 декабря 2022 15:13
Число раненых в Николаеве возросло до шести человек Фото: количество раненых в Николаеве выросло до шести человек (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве шесть человек получили ранения в результате обстрела российских оккупантов 31 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Трое из раненых были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

Напомним, в результате обстрела Николаева в одном из районов возник пожар.

В настоящее время спасатели тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.

Также в городе был поврежден автомобиль.

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.

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Николаев Война России против Украины ракетный удар
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