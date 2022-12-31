Ким подтвердил "прилеты" по Николаеву, в одном из района города возник пожар
Россияне нанесли удар по Николаеву. В одном из районов города возник пожар.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вышел по городу, а у нас как раз "прилеты". Пока известно о пожаре. По поводу жертв неизвестно. Выехали четыре наряда спасателей. Выясняем детали. В принципе разные части города, непонятно с чем это связано", - рассказал Ким.
Сейчас спасатели тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия в канун Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.
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