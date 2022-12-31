Ким подтвердил "прилеты" по Николаеву, в одном из района города возник пожар

Россияне нанесли удар по Николаеву. В одном из районов города возник пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вышел по городу, а у нас как раз "прилеты". Пока известно о пожаре. По поводу жертв неизвестно. Выехали четыре наряда спасателей. Выясняем детали. В принципе разные части города, непонятно с чем это связано", - рассказал Ким.

Сейчас спасатели тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.