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Ким подтвердил "прилеты" по Николаеву, в одном из района города возник пожар

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Суббота 31 декабря 2022 14:45
Ким подтвердил "прилеты" по Николаеву, в одном из района города возник пожар Фото: Ким подтвердил "прилеты" по Николаеву, в одном из района города возник пожар (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне нанесли удар по Николаеву. В одном из районов города возник пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вышел по городу, а у нас как раз "прилеты". Пока известно о пожаре. По поводу жертв неизвестно. Выехали четыре наряда спасателей. Выясняем детали. В принципе разные части города, непонятно с чем это связано", - рассказал Ким.

Сейчас спасатели тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия в канун Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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