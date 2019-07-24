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Звинувачення у справі українських моряків з'явиться через 2-3 місяці, - адвокат

Новини » Політика    24.07.2019 - 14:25
Звинувачення у справі українських моряків з'явиться через 2-3 місяці, - адвокат
Фото: засідання суду по українських моряків (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Зараз моряки та їх захист ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи

Українські моряки та їх захист будуть ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи протягом 2-3 місяці, після цього буде складено обвинувальний висновок. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Повідомляється, що вчора слідство ФСБ завершило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їх адвокатів про закінчення попереднього розслідування. З учорашнього дня перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ.

"Моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи. З урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці. Після чого наслідком буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлено прокурору, а після затвердження ним - до суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, яких утримують на території Росії.

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