Українським військовополоненим морякам можуть виголосити вирок восени, - адвокат

Фото: засідання суду по українських моряках (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Очікується можливе звільнення моряків після оголошення їм вироку

Вирок у справі українських військовополонених моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки, може бути готовий уже цієї осені. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

За словами Новікова, справу можуть направити до суду в серпні, а вирок морякам можна очікувати уже восени. Також авокат додав, що після цього військовополонених ймовірно звільнять.

"Серпень - справа в суді, вересень - початок процесу, жовтень, листопад - вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так", - пояснив Новіков.

За словами адвоката, він не розраховує на те, що відбудеться обмін моряків на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, котрого звинувачують в Україні у державній зраді. Проте Новіков наголосив, що ці обидва процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.

"Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 17 листопада Лефортівський суд Москви продовжив арешт усіх українських моряків, які були взяті в російський полон поблизу Керченської протоки. Так, суд продовжив арешт останньої четвірки українських військовополонених моряків до 24 жовтня. Окремих моряків раніше залишили під вартою до 26 жовтня.

У травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, які утримують на території Росії.

Однак 17 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговори з Україною про обмін.

У листопаді 2018 року російські військові біля Керченської протоки захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з 24 моряками.