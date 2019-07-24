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Обвинение по делу украинских моряков появится через 2-3 месяца, - адвокат

Новости » Политика    24.07.2019 - 14:25
Обвинение по делу украинских моряков появится через 2-3 месяца, - адвокат
Фото: заседание суда по украинских моряках (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Сейчас моряки и их защита ознакамливаются с материалами уголовного дела

Украинские моряки и их защита будут ознакамливаются с материалами уголовного дела в течение 2-3 месяца, после этого будет составлено обвинительное заключение. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Сообщается, что вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования. Со вчерашнего дня перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

"Моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. С учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первую телефонную беседу. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обсудили вопрос освобождения украинских моряков и возврата других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

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