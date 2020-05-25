ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поряд з обваленим у Дніпропетровській області мостом побудують понтонний

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 15:00
Поряд з обваленим у Дніпропетровській області мостом побудують понтонний
Фото: будівництво понтонного мосту (adm.dp.gov.ua)

Понтонний міст побудують на час ремонту основного

Поряд з обваленим минулого тижня в Дніпропетровській області мостом будують понтонний. По ньому тимчасово буде рухатися транспорт, щоб не робити об'їзд через річку Чортомлик.

Про це заявив заступник голови ОДА Олександр Москаленко, передає прес-служба ОГА.

Повідомляється, що понтонний міст будують поруч із зруйнованим.

"Поки триватимуть відновлювальні роботи, прийняли рішення змонтувати тимчасову переправу, щоб водії не робили значний гак по об'їзній дорозі. Зараз поблизу зруйнованого мосту готують "дорожню подушку" під майбутній понтонний - відсипають шлак. Запустити нову переправу планують вже завтра. Будуть встановлені обмеження на вагу вантажівок", - зазначив Москаленко.

Також повідомляється, що на сьогодні готується проектна документація для відновлення зруйнованого мосту.

Новий понтонний міст буде мати плавучі опори-понтони, які підтримують його для руху транспорту і пішоходів

Нагадаємо, обвалення мосту в селі Олексіївка Нікопольського району сталося минулого тижня, коли ним рухалася вантажівка Iveco.

В результаті інциденту постраждалих не було, але поліція відкрила три кримінальні справи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Областная государственная администрациямостДнепропетровская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся