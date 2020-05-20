Обвал мосту під Дніпром: поліція відкрила три кримінальні справи

Фото: міст провалився прямо під фурою (ДСНС)

За фактом інциденту правоохоронці порушили три кримінальних провадження

Поліція почала розслідування обвалу автомобільного мосту у Дніпропетровській області. Правоохоронці відкрили три кримінальні провадження.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у Facebook.

Обвал мосту, який проходить через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя, стався під час проїзду по ньому вантажного автомобіля. Міст провалився прямо під фурою.

"За даним фактом в поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367(службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, інцидент трапився сьогодні близько 10 ранку у селі Олексіївка Нікопольського району. Під час руху вантажного автомобіля мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища відбулось руйнування однієї з секцій мосту.

Олексіївський міст був побудований у 1955 році. Переправа проходить через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький-Запоріжжя. За даними Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, міст у Олексіївці відносився до категорії "обмежено працездатних" - передостанньої категорії для використання, гірші лише "непрацездатні мости".

За даними "Укравтодору", 27% обстежених мостів у країні - обмежено працездатні. Всього в Україні побудовано понад 16 тис. штучних споруд (мостів, шляхопроводів).

Автор: Роман Калиниченко