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Міст під Дніпром був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 16:59
Міст під Дніпром був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА
Фото: задня частина вантажівки занурилася у воду (fb Микола Миколайович)

Відновленням мосту будуть займатися ОДА і "Укравтодор"

В Дніпропетровської обласної державної адміністрації повідомили, що причиною обвалу мосту в селі Олексіївка стала перевантажена в кілька разів фура. Рух по мосту дозволено транспорту до 10 тонн.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської ОДА.

Наголошується, що міст перебуває на балансі "Укравтодору" і буде відновлений спільними зусиллями з ОДА.

"Рух транспорту залізним мостом через річку Чортомлик був дозволений з обмеженням вантажу до 10 т. Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в'їзді на міст. По цій дорозі проходить багато транзитного транспорту. Тому повинні відновити рух як можна швидше. Міст - на балансі "Укравтодору". І відновлювати його спільними зусиллями", - повідомив глава області Олександр Бондаренко.

Схема об'їзду зруйнованого мосту на даний момент узгоджується з поліцією. До кінця тижня будуть встановлені дорожні знаки для транзитного транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, обрушилася частина мосту через затока Каховського водосховища під Дніпром. Руйнування сталося під час проїзду по мосту вантажівки.

Пізніше поліція відкрила три кримінальні провадження: по службовій недбалості; порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд; і порушення чинних на транспорті правил.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпроФК Дніпромостобвалення
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