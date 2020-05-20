У Дніпропетровській області під вантажівкою провалився міст

Фото: задня частина вантажівки занурилася у воду (fb Николай Николаевич)

Внаслідок події загиблих та постраждалих немає

У селі Олексіївка Дніпропетровської області обвалилася частина мосту, який проходить через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя. Руйнування відбулося під час проїзду по мосту вантажівки.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у Facebook.

Інцидент трапився сьогодні близько 10 ранку у селі Олексіївка Нікопольського району.

"Під час руху вантажного автомобіля "Iveco" автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища відбулось руйнування однієї з секцій мосту. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає", - повідомили у МВС.

Фото: міст провалився прямо під фурою (ДСНС, "Укравтодор")

Вказаний міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина складає 120 м, висота - 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор та шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20м.

"На даний час на місці працюють представники служб. Вирішується питання щодо залучення спеціалізованої техніки. Поліцією організовано об’їзд автотранспорту через село Старозаводське Нікопольського району", - додали у МВС.

У свою чергу в "Укравтодорі" розповіли, що міст був побудований у 1955 році.

"За вимогами ПДР заїзд на міст був дозволений лише транспортним засобам вагою менше 10 т. Обмеження швидкості - до 30 км/год. Наразі з’ясовується вага вантажівки, під час руху якої була зруйнована секція мосту", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, об'їзну дорогу навколо Дніпра планують закінчити в 2020 році. Відповідну вимогу у 2019 році під час візиту в Дніпро озвучив президент Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що в Кабінеті міністрів очікують, що дорожнє будівництво в Україні дозволить створити не менше 170 тис. нових робочих місць.

Автор: Роман Калиниченко