Обговорення виборчого кодексу в Раді спробують скоротити у 3 рази

Фото: Леонід Ємець (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

У профільному комітеті прогнозують, що розгляд кодексу триватиме 2-3 тижні

Для прискорення ухвалення нового виборчого кодексу за відкритими списками напередодні позачергових виборів до Верховної ради доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок. Про це заявив заступник глави комітету з питань правої політики та правосуддя Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп прогнозує, що новий кодекс Рада розгляне протягом 2-3 пленарних тижнів.

"Чи всі в цьому парламенті за відкриті виборчі списки? Ні. Ті, хто прийшов через корупцію і не бачить іншого способу переобратися, - категорично проти. Але насправді ми дуже швидко пройдемо це обговорення (поправок, - ред.). Я та Олександр Черненко, які будуть чітко доповідати, скоротимо обговорення в три рази. Прогнозую, що за два-три тижні ми пройдемо обговорення та вийдемо на фінальний результат", - заявив Ємець.

Нагадаємо, глава робочої групи з напрацювання нового виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що до документу представлений ряд поправок про введення електронного голосування. При цьому парламентар пояснив, що введення електронного голосування не дозволить забезпечити таємне голосування виборців.

РБК-Україна також писало, що серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн.

Відзначимо, парламенту 6 червня розглянув менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу: нардепи розглянули 134 правки, а всього їх в документі 4568.

Варто підкреслити, раніше Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.