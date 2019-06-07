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У Раді прокоментували можливість голосування на виборах зі смартфону

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 13:44
У Раді прокоментували можливість голосування на виборах зі смартфону
Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

До виборчого кодексу подано низку правок щодо електронного голосування

Запровадження електронного голосування не дасть можливості забезпечити таємне голосування виборців. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання нового виборчого кодексу, депутат Верховної ради Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до нового виборчого кодексу за відкрити списками подано низку поправок про введення електронного голосування.

"Є поправки щодо електронного голосування. Я противник не електронного голосування, але противник його різкого введення сьогодні в Україні. Технічно це не складно. Забезпечити голосування від втручань також технічно можливо, але головне - забезпечити таємницю голосування виборців", - заявив Черненко.

Нардеп зазначив, що під час голосування з комп’ютерів чи смартфонів люди можуть продавати код доступу. З цих причин впровадження такої системи є передчасним.

"Якщо я голосую по смартфону і не голосую на дільниці, де є спостерігачі і члени комісій, то за 500 гривень можна віддати свій код доступу зацікавленій особі. Тобто, дистанційне голосування у наших умовах не дає змоги забезпечити таємне голосування. На даному етапі я вважаю запровадження електронного голосування передчасним", - додав депутат ВР.

Нагадаємо, Черненко заявив, що серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 червня розглянув менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу: нардепи розглянули 134 правки, а всього їх у документі 4568.

Додамо також, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.

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