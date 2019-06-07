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У новому виборчому кодексі пропонують змінювати місце голосування онлайн

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 12:33
У новому виборчому кодексі пропонують змінювати місце голосування онлайн
Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

У Раді пояснили, що запровадження такої процедури усуне черги в органах Держреєстру виборців

Серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції запровадити процедуру зміни місця голосування онлайн. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання виборчого кодексу нардеп Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначив, що така новація - якісний крок вперед.

"Я є автором понад ста поправок, які стосуються списків виборців. Ми пропонуємо зробити якісніший крок вперед. Наприклад, зміну виборчої адреси або зміну місця голосування, щоб, наприклад, могли зробити це онлайн", - розповів  Черненко.

За його словами, прийняття відповідних поправок допоможе усунути черги в органах Державного реєстру виборців для тих громадян, які бажають змінити місце голосування.  

"Це може здійснюватися через кабінет виборця (на сайті ДРВ, - ред.) або через цифровий підпис. Так можна міняти місце голосування, а не відстоювати черги. Це те, що пропонується правками. На жаль, у редакції першого читання виборчого кодексу цього немає. Я буду намагатись, щоб ці правки були підтримані", - додав він.

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