У новому виборчому кодексі пропонують змінювати місце голосування онлайн

Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

У Раді пояснили, що запровадження такої процедури усуне черги в органах Держреєстру виборців

Серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції запровадити процедуру зміни місця голосування онлайн. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання виборчого кодексу нардеп Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначив, що така новація - якісний крок вперед.

"Я є автором понад ста поправок, які стосуються списків виборців. Ми пропонуємо зробити якісніший крок вперед. Наприклад, зміну виборчої адреси або зміну місця голосування, щоб, наприклад, могли зробити це онлайн", - розповів Черненко.

За його словами, прийняття відповідних поправок допоможе усунути черги в органах Державного реєстру виборців для тих громадян, які бажають змінити місце голосування.

"Це може здійснюватися через кабінет виборця (на сайті ДРВ, - ред.) або через цифровий підпис. Так можна міняти місце голосування, а не відстоювати черги. Це те, що пропонується правками. На жаль, у редакції першого читання виборчого кодексу цього немає. Я буду намагатись, щоб ці правки були підтримані", - додав він.

Новина доповнюється