Обстрел Херсона: количество жертв возросло
В результате обстрела российской оккупационной армией города Херсон 31 июля, возросло количество жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.
Как сообщил Прокудин, в результате российской атаки на жилые кварталы Херсона 31 июля погибла 16-летняя девушка. Отмечается, что она получила многочисленные ранения, в ее жизни медики боролись в течение десяти дней.
"Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко", – заявил руководитель Херсонской ОВА.
Обстрелы Херсона
31 июля русские войска целый день обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.
Также, оккупанты ночью 7 августа атаковали жилые дома в центре города. Одна женщина погибла.
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