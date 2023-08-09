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Обстрел Херсона: количество жертв возросло

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Херсон, Среда 09 августа 2023 23:57
Обстрел Херсона: количество жертв возросло Фото: возросло количество жертв в результате обстрела Херсона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате обстрела российской оккупационной армией города Херсон 31 июля, возросло количество жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Как сообщил Прокудин, в результате российской атаки на жилые кварталы Херсона 31 июля погибла 16-летняя девушка. Отмечается, что она получила многочисленные ранения, в ее жизни медики боролись в течение десяти дней.

"Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко", – заявил руководитель Херсонской ОВА.

Обстрелы Херсона

31 июля русские войска целый день обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.

Также, оккупанты ночью 7 августа атаковали жилые дома в центре города. Одна женщина погибла.

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