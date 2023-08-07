Россияне ночью трижды атаковали Херсон: есть погибшая и пострадавшие

Этой ночью российские войска трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела есть пострадавшие, одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Тяжелая ночь для Херсона… Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города", - написал Прокудин.

По его словам, около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У восьми человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного жителя.

Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины - контузия.

Кроме того, около 03:15 российские войска снова атаковали жилой дом. В результате ранена 93-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото пожара в девятиэтажном доме в Херсоне, возникшем в результате вражеских обстрелов.

Фото: россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, возник пожар (t.me/ermaka)

Обстрелы Херсона

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Так, российские войска в ночь на 5 августа обстреляли Херсон из артиллерии. Из-за вражеской атаки два человека получили ранения.

А 3 августа россияне обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент удара.