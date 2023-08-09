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Обстріл Херсона: кількість жертв зросла

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Херсон, Середа 09 серпня 2023 23:57
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла Фото: зросла кількість жертв внаслідок обстрілу Херсона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок обстрілу російською окупаційною армією міста Херсон 31 липня, зросла кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомив Прокудін, внаслідок російської атаки на житлові квартали Херсона 31 липня загинула 16-річна дівчина. Зазначається, що вона отримала численні поранення, за її життя медики боролися протягом десяти днів.

"Росія обірвала життя юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко", - заявив керівник Херсонської ОВА.

Обстріли Херсона

31 липня російські війська цілий день обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Загинуло 4 людей, ще 17 отримали поранення.

Також, окупанти вночі 7 серпня атакували житлові будинки у центрі міста. Одна жінка загинула.

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