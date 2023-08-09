Обстріл Херсона: кількість жертв зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомив Прокудін, внаслідок російської атаки на житлові квартали Херсона 31 липня загинула 16-річна дівчина. Зазначається, що вона отримала численні поранення, за її життя медики боролися протягом десяти днів.

"Росія обірвала життя юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко", - заявив керівник Херсонської ОВА.

Обстріли Херсона

31 липня російські війська цілий день обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Загинуло 4 людей, ще 17 отримали поранення.

Також, окупанти вночі 7 серпня атакували житлові будинки у центрі міста. Одна жінка загинула.