Обстрел Херсона: известно о 4 погибших, ранения получили 17 человек
Российская армия целый день обстреливает Херсон. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Также известно о 17 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Российская армия обстреливает Херсон. Враг бьет по жилым кварталам", - говорится в сообщении.
По его словам, больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.
"По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 17 раненых", - написал Ермак.
Он добавил, что самой молодой травмированной - всего 16 лет.
Информация от ОВА
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу.
"Один погибший и шестеро травмированных - это работники коммунального предприятия, еще пятеро - волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", - сказал Прокудин.
С чем связаны такие обстрелы
Глава ОВА объяснил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье.
"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать!", - добавил Прокудин.
Обстрелы Херсона
Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город.
Сегодня уже сообщалось, что в результате вражеской атаки на Херсон есть погибшие, также известно о по меньшей мере 10 раненых.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.