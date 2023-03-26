Обстрел многоэтажки в Запорожье: стало известно еще об одной жертве

Количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду, 22 марта, возросло до 2 человек. В больнице скончался один из пострадавших, у него была серьезная травма головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 г.р.", - проинформировали в обладминистрации.

По информации ОВА, на которую ссылается издание у парня, была открыта черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось.

Обстрел Запорожья

В Запорожье 22 марта слышали звуки взрывов, там была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Вскоре в Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты. Количество пострадавших постоянно росло. Вскоре стало известно о смерти одного из пострадавших. По итогам спасательной операции, которая была завершена в этот же день, 22 марта, в результате российского удара пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один человек скончался в больнице.