Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: стало відомо про ще одну жертву
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю в середу, 22 березня, зросла до 2 осіб. У лікарні помер один із постраждалих, у нього була серйозна травма голови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.", - поінформували в обладміністрації.
За інформацією ОВА, на яку посилається видання у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.
Обстріл Запоріжжя
У Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу.
Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.
Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Кількість постраждалих постійно зростала. Незабаром стало відомо про смерть одного із постраждалих. За підсумками рятувальної операції, яку було завершено цього ж дня, 22 березня, в результаті російського удару постраждали 34 особи, 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. Одна людина померла в лікарні.
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