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Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: стало відомо про ще одну жертву

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Запоріжжя, Неділя 26 березня 2023 14:15
Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: стало відомо про ще одну жертву Фото: кількість жертв після удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 26 березня зросла до 2 осіб (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю в середу, 22 березня, зросла до 2 осіб. У лікарні помер один із постраждалих, у нього була серйозна травма голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.", - поінформували в обладміністрації.

За інформацією ОВА, на яку посилається видання у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Кількість постраждалих постійно зростала. Незабаром стало відомо про смерть одного із постраждалих. За підсумками рятувальної операції, яку було завершено цього ж дня, 22 березня, в результаті російського удару постраждали 34 особи, 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. Одна людина померла в лікарні.

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