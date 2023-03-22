ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты, - ОВА

Новина українською →
Запорожье, Среда 22 марта 2023 13:24
В многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты, - ОВА Фото: в многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Никакой военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку - стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!" - говорится в сообщении.

По данным ОВА, все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.

Фото: в многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, сегодня в Запорожье во время тревоги раздались взрывы, как стало известно город попал под обстрел россиян. Оккупанты открыли огонь по жилым домам и острову Хортица.

На ракетный террор россиян уже отреагировал Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Запорожская ОГА ракетный удар
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина