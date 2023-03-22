В многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты, - ОВА

Российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Никакой военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку - стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!" - говорится в сообщении.

По данным ОВА, все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.

Фото: в многоэтажку в Запорожье ударили две российские ракеты (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, сегодня в Запорожье во время тревоги раздались взрывы, как стало известно город попал под обстрел россиян. Оккупанты открыли огонь по жилым домам и острову Хортица.

На ракетный террор россиян уже отреагировал Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

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