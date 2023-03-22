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В Запорожье и Херсоне раздались взрывы

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Запорожье, Среда 22 марта 2023 11:26
В Запорожье и Херсоне раздались взрывы Фото: в Запорожье и Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье сегодня, 22 марта слышали звуки взрывов, там объявлена воздушная тревога. Чуть позже взрывы услышали и в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-канал.

Обновлено 11:38. В Херсоне также сообщили о взрывах.

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"В нескольких районах города были слышны звуки взрывов", - пишут в сети.

Между тем, в Запорожской ОВА призвали местных жителей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!" - призвали в ОВА.

Напомним, что этой ночью войска РФ из Брянской области запустили по Украине 21 дрон-камикадзе "Шахед", из которых 16 были сбиты.

В частности, прилет по объекту инфраструктуры зафиксировали в Житомирской области, а в Киевской области и по гражданской, есть погибшие.

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Запорожье Взрыв воздушная тревога
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