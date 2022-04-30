Обстріли Харькова та затяжна комендантська година в Одесі: новини за 29 квітня

Харків та область обстріляли та вдарили ракетою, Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі, в Кабміні обіцяють за тиждень ліквідувати дефіцит палива. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 29 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

ЗСУ звільнили село під Харковом. Росія атакувала з нього житлові масиви міста, - ГУР

Українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

Як зазначили в розвідці, це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

Харків та область обстріляли і вдарили ракетою: за добу 5 загиблих і 11 поранених

Російські війська за добу 16 разів обстріляли Харків, а також вдарили ракетою. Внаслідок атаки міста та області загинули п'ятеро людей, ще 11 отримали поранення.

За його словами, від вогню окупантів постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.

Ракетний удар по Києву: під завалами житлового будинку знайшли загиблого

Під завалами житлового будинку, який постраждав внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву, знайшли загиблу. Нею виявилася журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Розбір завалів триває.

Бензин подорожчає. У Кабміні обіцяють за тиждень ліквідувати дефіцит палива

Тимчасовий дефіцит палива в Україні буде ліквідовано протягом тижня. На даний момент вирішуються питання завезення законтрактованих обсягів.

Дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.

Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі: скільки триватиме

На травневі свята Одеса вводить затяжну комендантську годину. Вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси вводиться комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року.

У Маріуполі вбили юну спортсменку

В Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчина займалася важкою атлетикою і була однією з кращих юніорок, подавала великі надії.

Аліна разом з мамою загинула від російських обстрілів Маріуполя. Один з ворожих снарядів влучив у будинок, в якому проживала сім'я юної спортсменки.