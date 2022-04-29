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Загиблою від ракетного удару по Києву виявилася журналістка "Радіо Свободи"

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 12:16
Загиблою від ракетного удару по Києву виявилася журналістка "Радіо Свободи" Фото: Віра Гирич (facebook.com/tatianashvedbezkorovaina)
Автор: Марія Кучерявець

Стало відомо ім'я загиблої внаслідок учорашнього ракетного удару по Києву. Нею виявилася журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост колеги загиблої у Facebook Олександра Демченко.

"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", - написав він.

Загиблою від ракетного удару по Києву виявилася журналістка &quot;Радіо Свободи&quot;

Фото: машина загиблої журналістки (facebook.com/sashdemch)

"Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", - додав Олександр Демченко.

Раніше стало відомо, що сьогодні під завалами житлового будинку, який постраждав внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву, знайшли тіло загиблої людини. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, вчора увечері війська РФ випустили п'ять ракет по Києву, частину з них вдалося збити. А вже на ранок 29 квітня повідомлялося про 10 постраждалих, четверо з яких зазнали поранень і були госпіталізовані.

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Київ ракетный удар "Радіо Свобода" Війна Росії проти України
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