Загиблою від ракетного удару по Києву виявилася журналістка "Радіо Свободи"

"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", - написав він.

Фото: машина загиблої журналістки (facebook.com/sashdemch)

"Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", - додав Олександр Демченко.