Обстрелы Харькова и затяжной комендантский час в Одессе: новости за 29 апреля

Харьков и область обстреляли и ударили ракетой, Одесса вводит затяжной комендантский час на майские, в Кабмине обещают за неделю ликвидировать дефицит топлива. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 29 апреля - в материале РБК-Украина.

ВСУ освободили село под Харьковом. Россия атаковала с него жилые массивы города, - ГУР

Украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.

Как отметили в разведке, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

Харьков и область обстреляли и ударили ракетой: за сутки 5 погибших и 11 раненых

Российские войска за сутки 16 раз обстреляли Харьков, а также ударили ракетой. В результате атаки города и области погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

Войска РФ также наносили артиллерийские, минометные и танковые удары по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотиловке.

Ракетный удар по Киеву: под завалами жилого дома нашли погибшую

Под завалами жилого дома, который пострадал результате вчерашнего ракетного удара по Киеву, нашли погибшую. Ею оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Разбор завалов продолжается.

Бензин подорожает. В Кабмине обещают за неделю ликвидировать дефицит топлива

Временный дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели. На данный момент решаются вопросы завоза законтрактованных объемов.

Данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Одесса вводит затяжной комендантский час на майские: сколько продлится

На майские праздники Одесса вводит затяжной комендантский час. Он продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.

Сообщается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 года.

В Мариуполе убили юную спортсменку

В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова. Девушка занималась тяжелой атлетикой и была одной из лучших юниорок, подавала большие надежды.

Алина вместе с мамой погибла от российских обстрелов Мариуполя. Один из вражеских снарядов попал в дом, в котором проживала семья юной спортсменки.