В ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини

В Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів світової спадщини Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО .

У відомстві зазначають, що вже задіяні експерти для того, щоб внесення Одеси до списку світової спадщини могло бути терміново розглянуто країнами-членами Комітету світової спадщини.

Комітету також буде рекомендовано внести об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Києві та Львові до списку світової спадщини, що знаходиться під загрозою.

При цьому організація надасть Україні допомогу у відновленні пошкоджених російськими окупантами музеїв Одеси.