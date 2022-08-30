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В ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини

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Вівторок 30 серпня 2022 21:10
В ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини Фото: у ЮНЕСКО підтримали внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини (facebook.com/OdessaOperaBallet)
Автор: Іван Носальський

В Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів світової спадщини Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

У відомстві зазначають, що вже задіяні експерти для того, щоб внесення Одеси до списку світової спадщини могло бути терміново розглянуто країнами-членами Комітету світової спадщини.

Комітету також буде рекомендовано внести об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Києві та Львові до списку світової спадщини, що знаходиться під загрозою.

При цьому організація надасть Україні допомогу у відновленні пошкоджених російськими окупантами музеїв Одеси.

Нагадаємо, раніше 23 липня стало відомо, що Одеський художній музей був частково пошкоджений через ракетний удар окупантів. Він внесений до попереднього списку ЮНЕСКО.

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