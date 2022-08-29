"Помилився" на 700 тисяч гривень. В Одесі чиновник закупив військові товари утричі дорожче

Депутат районної ради та керівник однієї із районних адміністрацій Одеси закупив спорядження для військових утричі дорожче. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

Слідство встановило, що чиновник отримав від військових заявку на придбання термобілизни, карематів та спальних мішків. Він уклав з приватним підприємством завідомо невигідний договір.

Вартість товарів втричі перевищувала ринкові ціни. Таким чином з бюджету міста було сплачено зайвих 715 тисяч гривень.

Проти депутата райради відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 ККУ. Чоловіку вже оголосили підозру у зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: в Одесі викрили чиновника, який закупив товари для ЗСУ утричі дорожче (facebook.com)