ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Помилився" на 700 тисяч гривень. В Одесі чиновник закупив військові товари утричі дорожче

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 29 серпня 2022 17:45
"Помилився" на 700 тисяч гривень. В Одесі чиновник закупив військові товари утричі дорожче Фото: одеський чиновник закупив спорядження для військових утричі дорожче (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Депутат районної ради та керівник однієї із районних адміністрацій Одеси закупив спорядження для військових утричі дорожче. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

Слідство встановило, що чиновник отримав від військових заявку на придбання термобілизни, карематів та спальних мішків. Він уклав з приватним підприємством завідомо невигідний договір.

Вартість товарів втричі перевищувала ринкові ціни. Таким чином з бюджету міста було сплачено зайвих 715 тисяч гривень.

Проти депутата райради відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 ККУ. Чоловіку вже оголосили підозру у зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: в Одесі викрили чиновника, який закупив товари для ЗСУ утричі дорожче (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області затримали чоловіка, який організував масштабну схему з продажу гуманітарки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса мошенническая схема
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі