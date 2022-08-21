В результаті обстрілів Дніпропетровської області є загибла, - голова ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram .

За його словами, по Зеленодольську було зафіксовано 15 прильотів реактивних снарядів.

"Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранено, серед них 9-річний хлопчик. Всі в лікарні. Один з постраждалих у важкому стані", - написав Резніченко.

Також він додав, що в результаті атаки частково зруйновані житлові будинки. Снаряди росіян пошкодили дитячу спортивну школу. На місці вже працюють рятувальники і поліція.

Обстріли Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)