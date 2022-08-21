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В результаті обстрілів Дніпропетровської області є загибла, - голова ОВА

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Дніпропетровська область , Неділя 21 серпня 2022 20:07
В результаті обстрілів Дніпропетровської області є загибла, - голова ОВА Фото: внаслідок обстрілів Дніпропетровської області є загибла (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Росіяни обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області з "Ураганів". Загинула мирна мешканка міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

За його словами, по Зеленодольську було зафіксовано 15 прильотів реактивних снарядів.

"Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранено, серед них 9-річний хлопчик. Всі в лікарні. Один з постраждалих у важкому стані", - написав Резніченко.

Також він додав, що в результаті атаки частково зруйновані житлові будинки. Снаряди росіян пошкодили дитячу спортивну школу. На місці вже працюють рятувальники і поліція.

В результаті обстрілів Дніпропетровської області є загибла, - голова ОВАОбстріли Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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